Из-за топливного кризиса, который возник на фоне войны, украинцы стали жаловаться на качество бензина. У жителей страны возникают проблемы с автомобилем из-за некачественного горючего. Также поступают жалобы на недолив литров в бак.

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телемарафона.

"О некачественном горючем на сегодняшний день вопрос дерегулирован и Госпродслужба неоднократно обращалась в Министерство экономики и Кабмин относительно возобновления контроля качества топлива", - сказал он.

По его словам, сегодня Киев принимает от 5 до 10 обращений граждан, которые жалуются на качество работы автотранспорта после заправки любым топливом.

"Поэтому необходимо восстановить контроль качества топлива и надзор за количеством залитого литража в автомобиле", - добавил Рубан.

Ранее мы писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что проблема дефицита бензина в Украине постепенно решится. Однако довоенных цен топлива, по его словам, ждать не приходится.

Также мы рассказывали, что в Ивано-Франковске из-за высоких цен на дизтопливо и его отсутствия в свободной продаже, исчезают с дорог маршруты общественного транспорта.