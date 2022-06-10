Отключения горячей воды в Киеве продлятся еще минимум 2-3 недели, а в некоторых районах воды может не быть несколько месяцев, сообщили "Стране" в пресс-службе замглавы КГГА Петра Пантелеева.

В мэрии объясняют это подготовкой к следующему отопительному сезону, в рамках которого проводят гидравлические испытания тепловых сетей.

Так, чтобы опробовать прочность и целостность теплосети, давление воды в трубопроводе поднимается на 25% и выдерживается в течение определенного времени. Это позволяет выявить "слабые" места трубопровода и провести ремонтные работы в межотопительный сезон.

"Именно эти слабые места, если их не ликвидировать летом, становятся причиной аварийных ситуаций на старте отопительного сезона или во время его проведения зимой, уже при температуре "минус". Учитывая изменение давления, на период испытаний предоставление услуги приходится временно прекращать. Примерный срок испытаний 2-3 недели. Однако следует учитывать риск аварий при тестировании. Повреждение устраняется и снова сеть испытывается под давлением. И если аварии случаются повторно, к сожалению, срок придется продлевать», - сообщают в пресс-службе Петра Пантелеева.

Если при тестировании будут происходить аварии, в определенных районах Киева воды может не быть несколько месяцев.

"Срок испытаний зависит от состояния трубопровода. На месяцы отключают по адресам, где проводятся более масштабные работы, вроде реконструкции магистралей", - объяснили в пресс-службе Петра Пантелеева.

Где именно жителям столицы стоит готовиться к затяжному отсутствию воды, пока неизвестно. Список таких адресов в КГГА еще формируется.

По состоянию на сейчас значительное количество повреждений зафиксировано в Шевченковском, Подольском, Соломенском районах. Большинство сетей проработали 30-40 лет. Например, на улице Большой Окружной на участке сети, проработавшей более 40 лет, уже в процессе подготовки обнаружили 6 повреждений.

"Поэтому задача КП "Киевтеплоэнерго" именно в межсезонье выявить и устранить повреждения, которые могут привести к авариям зимой. Ежедневно более 30-ти бригад коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работает с привлечением спецтехники и оборудования. Городские власти просят киевлян отнестись к этому с пониманием, ведь, несмотря на риски военного положения, коммунальщики непрерывно проводят эти работы и подготовку теплового хозяйства к зиме", - говорят в пресс-службе.

О сроках возврата горячей воды в ваш дом можно узнать на сайте Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ.

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