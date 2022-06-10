Киевский Ведьма-бар "Лысая гора" создал серию коктейлей, связанных с войной.

Так, в меню столичного бара появился крепкий шот "Залужный" в честь главнокомандующего ВСУ. Это "коктейль с яйцами": создан на основе яичного ликера и Блу Курасао.

Также там можно попробовать успокаивающий коктейль "АрестоWitch" с цветами валерьяны, огненный коктейль "Байрактар", крепкую настойку "Чернобаевка".

Самой большой популярностью пользуется шот "Залужный". Вся прибыль от продаж этого шоту идёт на помощь 71 егерской бригаде - в ее составе на передовой воюет повар и муж одной из совладелиц Ведьма-бара.

"Мы призвали все бары тоже делать такой шот и переводить выручку на нужды армии", - сообщила "Стране" совладельца бара Олеся Остафиева.

А вот коктейль "АрестоWitch" не пользуется большим спросом. "На Арестовича мы получили много критики - мол, он недостоин коктейля", - рассказала "Стране" Олеся Остафиева.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.