Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков обещает, что ситуация с топливом стабилизируется к осени, поскольку Украина к этому времени заключит большое количество долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками.

Об этом он рассказал в беседе с Financial Times.

Из-за сложившегося дефицита Украина вынуждена покупать топливо в Нидерландах и Бельгии, говорит Кубраков.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в Украине вопреки обещаниям властей бензин все еще в дефиците. Проблема и в логистике поставок - чем дальше от украинско-польской границы - тем сложнее и дороже вести. А также в постоянных обстрелах, росте цен на бензин в мире и большом спросе внутри самой Украины.

Также мы рассказывали, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова стране удастся решить вопрос дефицита топлива, но цены на него уже не вернутся к довоенному уровню.

Проблемы с топливом не только в Украине. Президент США Джо Байден признал, что инфляция и рост цен на бензин в США связаны с помощью Украине.