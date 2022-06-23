Американская пресса возмущается из-за просьбы президента США Джо Байдена к конгрессу на три месяца отменить федеральный налог на покупку топлива. Главу Белого дома в связи с этим обвиняют в интриганстве и неспособности решить проблему топливного кризиса.

Издание New York Times пишет, что многие политики после этого решения задались вопросом, почему этот шаг не был сделан раньше: почти год местные власти рассматривают аналогичные схемы. Возможно, Байден надеется подстрекнуть лидера республиканцев в сенате Митча Макконелла отказаться от этой идеи, чтобы Белый дом мог впоследствии обвинить республиканцев в том, что они выступают против помощи простым американцам, предполагает газета.

Wall Street Journal пишет, что идея с налогом - самая хилая из всех, которые Байден выдвигал для снижения цен на бензин.

"Была ли когда-либо более открытая циничная политическая мера по покупке голосов? Ах да! Мы забыли аннулирование долгов студентов за обучение. Налог взимается, когда топливо покидает НПЗ или импортируется. Поэтому до потребителей последствия его отмены могут дойти не сразу и нивелироваться новым ростом стоимости нефти", - считает издание.

Washington Post заявляет, что освобождение от налога не спасет лето и вообще особо ничего не даст: ведь с тех пор, как Байден стал президентом, цены на бензин возросли настолько, что неуплата налога мало изменит ситуацию. Президент мало что может сделать, чтобы существенно понизить цены на бензин в краткосрочной перспективе... а если и сделает, это снизит эффективность болезненного, но полезного сигнала о сокращении спроса.

Несмотря на рост цен на бензин и рекордную инфляцию в стране, на прошлой неделе Байден заявил, что сейчас наиболее оптимистичен по поводу США.

Также президент США признал, что инфляция и значительный рост цен на топливо в США – "побочные продукты помощи Украине".