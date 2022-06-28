В Раде пообещали уже в июле отменить ограничения на горючее для украинских водителей
В июле на украинских АЗС отменят ограничение на количество горючего для водителей в одни руки, заявил глава энергетического комитета Рады Андрей Герус.
По его словам, ситуация с горючим в Украине стабилизируется. В июне в страну ввезли около 600 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 50% больше по сравнению с маем. По словам Геруса, 400 тысяч тонн - это дизель, 200 тысяч - бензин и сжиженный газ. Все поступило с европейских рынков.
"В центре и на востоке страны пока есть определенный дефицит, но на западе уже даже очереди на заправках отсутствуют. В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом", - заявил Герус на брифинге 28 июня.
Напомним, в Кабмине пообещали стабилизировать ситуацию с бензином уже осенью.
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