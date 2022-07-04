Из-за угрозы повторения топливного кризиса Шмыгаль рекомендовал украинцам переходить на электротранспорт
На фоне угрозы повторения топливного кризиса в Украине премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам с призывом переходить на электротранспорт.
Об этом сказал он в интервью "Левому берегу".
"Мы сталкивались уже с топливным кризисом после того, как россияне разбивали наши хранилища, наши нефтеперерабатывающие предприятия, даже автозаправочные станции. Потому электромобили - это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", - заявил Шмыгаль.
По его словам, вместе с возвращением пошлин на ввоз автомобилей, правительство отменило пошлины на электротранспорт.
То есть, сейчас, по словам Шмыгаля, "электромобили могут завозиться в Украину без ограничений и без каких-либо платежей, уплат налогов".
Ранее сообщалось, что проблемы с топливом в Ивано-Франковске приводят к исчезновению маршрутов общественного транспорта.
Вместе с тем, писали, что в Кабмине пообещали стабилизировать ситуацию с бензином уже осенью.
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