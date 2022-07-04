На фоне угрозы повторения топливного кризиса в Украине премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам с призывом переходить на электротранспорт.

Об этом сказал он в интервью "Левому берегу".

"Мы сталкивались уже с топливным кризисом после того, как россияне разбивали наши хранилища, наши нефтеперерабатывающие предприятия, даже автозаправочные станции. Потому электромобили - это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", - заявил Шмыгаль.

По его словам, вместе с возвращением пошлин на ввоз автомобилей, правительство отменило пошлины на электротранспорт.

То есть, сейчас, по словам Шмыгаля, "электромобили могут завозиться в Украину без ограничений и без каких-либо платежей, уплат налогов".

Ранее сообщалось, что проблемы с топливом в Ивано-Франковске приводят к исчезновению маршрутов общественного транспорта.

Вместе с тем, писали, что в Кабмине пообещали стабилизировать ситуацию с бензином уже осенью.

Также мы в отдельном материале разбирались, почему украинцев пугают "сверхсложной зимой" и что будет с отоплением.