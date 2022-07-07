Пока мир готовится к масштабному голоду из-за войны в Украине, нашим аграриям некуда девать зерно. Закупочные цены на многие культуры обвалились и уже едва ли не вдвое ниже мировых. Хозяйства вынуждены продавать зерно ниже себестоимости.

Но главные испытания - еще впереди. На рынок поступает новый урожай, тогда как еще не продано порядка 20 млн тонн прошлогоднего. Перспективы по экспорту - очень туманные, хранить зерно из-за массового разрушения элеваторов и не продажи урожая прошлого года многим негде.

На днях аграрные ассоциации обратились к президенту и к правительству с призывом спасти отрасль от краха.

Они заявляют, что, если ситуация не изменится, украинским аграриям не будет смысла сеять урожай следующего года. Причем речь идет о срыве посевной на огромных площадях - порядка 10-15 млн гектар (до половины всего земельного фонда страны).

А это вызовет еще более масштабный рост мировых цен и панику на продовольственном рынке.

Разбирались, что сейчас происходит на аграрном рынке и какие перспективы его ждут.

"Лишнее" зерно и обвал цен

О проблемах в отрасли (как и на мировом рынке продовольствия в целом) мы уже подробно писали. Из-за блокировки портов украинский аграрный экспорт резко уменьшился, что спровоцировало резкое подорожание зерна и породило прогнозы об угрозе голода в мире. Пока вопрос с "коридором" для нашего экспорта решить не удалось.

Поиск альтернативный путей поставок (в частности, по железной дороге автотранспортом) ситуацию не спасает.

"Они позволят вывезти не больше 14% экспортных объемов", - говорит Пендзин.

В итоге, в стране зависло порядка 20 млн тонн прошлогоднего урожая.

А на подходе - новый урожай, который хранить по сути негде и непонятно как его отгрузить на экспорт.

"На сегодня есть блокировка портов и большие проблемы с экспортом по ж/д. Поставки по железной дороге, автотранспортом и по Дунаю идут очень медленно - порядка 2,5 млн тонн в месяц. В итоге зерна прошлого урожая в стране осталось не менее 19 млн тонн и еще плюс 4-5 млн тонн семечки. Но есть еще новый урожай - 7,5 млн тонн ячменя. 22 млн тонн пшеницы, 27-30 млн тонн кукурузы и т.д. Нынешними темпами на экспорт таких объемов уйдет чуть ли не четыре года. Даже минимум - 30 млн тонн - мы будем год вывозить. Но деньги аграриям нужны не в сентябре 2023 года, а уже сейчас - осенью нужно вносить калийные и фосфорные удобрения под следующий урожай, закупать карбамидные удобрения, которые пока непонятно сколько будут стоить, учитывая рекордную цену на газ. Где хозяйства возьмут необходимые средства - вопрос открытый.

Плюс - сильное падение закупочных цен. За ячмень, к примеру, на внутреннем рынке дают всего 1,5 тысячи гривен, это 30-35% от его себестоимости. И, если с экспортом ничего не решится, то цены не просто еще больше упадут, продать зерно, по любым ценам, не будет возможности. Зачем закладывать новый урожай и за какие деньги это делать? Половина хозяйств просто разорится", - описал нам ситуацию в агросекторе собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк.

На днях ассоциации аграриев (Украинский клуб аграрного бизнеса, "Всеукраинский аграрный форум, Всеукраинская аграрная Рада, Союз птицеводов Украины, Украинская аграрная конфедерация и другие) обратились с открытым письмом к правительству и президенту, в котором просят государство срочно спасать украинское село.

Как говорится в письме, общий объем, предназначенный для экспорта с учетом урожая этого года и прошлогодних остатков составит порядка 65-70 млн тонн. Нынешние темпы экспорта - 2 млн тонн в месяц. То есть, вывезти запасы зерна и "семечки" можно только за 32-35 месяцев. Другими словами, на экспорт уже имеющихся объемов может уйти почти три года (аграрии говорят, что на самом деле на вывоз всех запасов зерна может понадобиться еще больше времени - до 4 лет). И это без учета того, что каждый сезон на рынок будет поступать новый урожай.

Отечественные зернохранилища уже сейчас забиты под завязку. Ситуацию усугубляет тот факт, что многие элеваторы в войну были просто уничтожены. В общей сложности речь идет о потерях мощностей для хранения порядка 10 млн тонн зерна (больше всего в Запорожской области (на 2,2 млн тонн), Херсонщине (2 млн тонн), Донетчине (1,2 млн тонн).

"Максимум, что мы можем хранить - до 55 млн тонн, тогда как с учетом нынешнего урожая в наличии около 70 млн тонн. По этом причине услуги элеваторов уже значительно подорожали", - говорит Олег Пендзин.

Столкнувшись с тем, что зерно негде хранить и некуда продать, трейдеры снизили закупочные цены на зерно, а некоторые и вовсе перестали его покупать.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, если в прошлом году фермеры получали за зерно 220-250 долларов за тонну, то сейчас - вдвое меньше. 4 тысячи гривен на сегодня считаются "хорошей" ценой, многие трейдеры предлагают еще меньше - около 90 долларов или 3300 гривен.

"Фактически аграрии вынуждены отдавать урожай дешевле себестоимости", - отмечает Олег Пендзин.

За тонну ячменя аграриям и вовсе платят по 50 долларов.

По оценкам Украинской зерновой ассоциации, средняя расчетная стоимость зерна с поля снизилась до 90 долларов за тонну, при том, что себестоимость достигает 160 долларов. Ценник на ячмень покрывает только треть его себестоимости.

Ситуацию может еще больше усугубить повышение "Укрзализныцей" с 1 июля тарифов на грузовые перевозки на 70%.

"После блокировки украинских портов стоимость логистики для агроэкспорта выросла в 5-8 раз. Для аграриев это плюс 120 млн долларов затрат в год. Уже сам этот факт может спровоцировать банкротство до 50% хозяйств к концу текущего года", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

В Украинской зерновой ассоциации озвучили еще более мрачные прогнозы: банкротство половины хозяйств до конца этого года и еще 40% в следующем году.

"Нет смысла закладывать следующий урожай"

Перспективы экспорта уже имеющихся запасов зерна на данный момент остаются туманными. Никаких конкретных договоренностей по этому поводу нет.

Как показывает практика, перевалка по железной дороге в европейские порты позволяет вывозить сравнительно небольшие объемы (до 2 млн тонн в месяц), тогда как через порты раньше шло до 7 млн тонн в месяц, отмечают в Украинской зерновой ассоциации.

Это чревато дальнейшим обвалом цен на зерно на внутреннем рынке. Что ставит под вопрос перспективы осенней посевной кампании (посев озимых).

В открытом письме аграрных ассоциаций к Кабмину и президенту говорится, что переполненность хранилищ, невозможность продать зерно, отсутствие средств на закупку ресурсов уже сейчас ставит вопрос о целесообразности посева под урожай следующего года.

В заявлении говорится, что под урожай-2023 могут не засеять 10-15 млн гектар (речь идет о землях на подконтрольных территориях страны). Это очень много - общие посевные площади в Украине составляют до 28 млн гектар, то есть, могут остаться пустыми до половины угодий.

"Это приведет к зарастанию полей сорняками, банкротству тысяч сельхозпредприятий и невыплаты арендной платы за землю. Почти половина из 7 млн собственников земельных участков потеряют значительную часть своего дохода в виде арендной платы сумарно на 30-50 млрд гривен. В сельском хозяйстве занято порядка 2,7 млн населения из них 520 тысяч - наемные работники, большинство которых может потерять работу", - говорится в открытом письме аграриев к правительству и президенту.

Как сказал нам представитель одного из аграрных хозяйств на юге страны, разговоры о провале осенней посевной и массовых банкротствах хозяйств - это вовсе не преувеличение.

"Посчитайте арифметику. Средние расходы на гектар - 13-15 тысяч гривен. Даже при хорошей урожайности, к примеру, 40 центнеров ячменя с гектара при нынешней цене 50 долларов за тонну получим 200 долларов "грязными" с гектара или порядка 7 тысяч гривен. То есть, уже минус 6-8 тысяч гривен с каждого гектара. И это без учета топлива, обслуживания техники, логистики. Есть ли смысл сеяться в такой ситуации - большой вопрос", - говорит аграрий.

"Билет на выживание"

Ассоциации предложили властям план по спасению отрасли из нескольких пунктов:

Определить план увеличения объемов экспорта продовольствия (эвакуации зерна) Лимитировать объемы сдачи поездов/вагонов через приграничные переходы региональных филиалов "Укрзализныци" в разрезе номенклатуры грузов (другими словами, приоритет агропродукции) Ввести прозрачный механизм формирования и информирования всех участников грузоперевозок по очерелности пересечения границ грузовыми вагонами Изменить практику проведения аукционов "Укрзализныцей" на пользование вагонами в условиях искусственно созданного дефицита. Отметим: ценники на вагоны стремительно растут. На последнем аукционе по зерновозам стоимость взлетела с 2167 гривен в сутки до рекордных 20,5 тысяч, то есть, в 9,5 раз. Таким образом, даже при обороте в 10 дней только стоимость вагонов обойдется в 3150 гривен на тонну. Это помимо самого тарифа на перевозки, который с 1 июля повысился на 70%, услуг по погрузке/разгрузке и пр. "Это торги за билет на выживание. Представьте себе, если бы при эвакуации людей "Укрзализныця" проводила торги за каждый билет. Такую практику можно приравнять к преступлению против агросектора", - говорит генеральный директор Украинского клуба аграрного сектора Роман Сластьон. Добавим, что дорожает также автомобильная логистика. К примеру, за масловоз уже готовы платить 9 тысяч евро, тогда как, скажем, перевозка такой же цистерны нефтепродуктов стоит 3 тысячи евро. Пересмотреть решение Мининфраструктуры о повышении тарифов УЗ на грузовые перевозки на 70% и найти компромиссный вариант. Обеспечить финансирование осенне-полевых работ.

Но смогут ли власти помочь аграриям - вопрос открытый.

"При нынешнем дефиците бюджета рассчитывать на финансовую помощь фермеры вряд ли могут. Главное, что требуется сейчас от властей - работы по разблокировке экспорта", - говорит Пендзин.

Первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона "UAРазом" отметил, что ведомство "продолжает работать над поиском путей деблокады наших портов и увеличения объемов экспорта". По его словам, сейчас завозится дополнительное оборудование для хранения, пока "логистика развивается".

Также Высоцкий говорит, что фермеры могут хранить зерно во временных мобильных хранилищах непосредственно в полях. Это позволит рассредоточить урожай, чтобы минимизировать потери от возможного попадания российских ракет.

"На границе с Польшей и Румынией уже действует два хаба для украинского зерна, кроме того, свою помощь подтвердили Великобритания, США и Канада", - заявил он.

"При условии существенного увеличения пропускной способности переходов на границе, Украина может рассчитывать на экспорт 25-30 млн тонн в этом маркетинговом году", - добавил Андрей Забловский.

По словам Олега Бахматюка, даже разблокировка портов в нынешних условиях проблему экспорта не решит.

"Торговые судна все равно не будут заходить в порты без страхового покрытия, а оно под вопросом. Остаются разве что военные судна. Да и кто может гарантировать, что Россия в любой момент не закроет этот "мешок". Кто на таких условиях к нам зайдет? Турция с дисконтом на зерно в 30%?", - говорит Бахматюк.

В то же время он считает, что реально нарастить поставки железной дорогой и автотранспортом, минимум, вдвое. Но для этого понадобится помощь западных партнеров, в частности, по обеспечению Украины дополнительным парком зерновозов.

Однако для этого нужны договоренности на межгосударственном уровне.

Экономист Алексей Кущ говорит о необходимости менять стратегию экспорта аграрной продукции. Скажем, вместо объемного сырья, той же кукурузы или пшеницы, поставлять за границу переработанные продукты, к примеру, биотопливо. Они имеют большую добавленную стоимость, меньший объем при более высокой цене плюс переработка может обеспечить дополнительные рабочие места и загрузку отечественных предприятий.

"В теории это хорошая идея. Можно также производить крахмал, пектин, кормовые добавки, а не только биотопливо. Но для этого необходимы заводы и узкая колея, а это большие инвестиции и время", - подытожил Бахматюк.