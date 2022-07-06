В оккупированном Херсоне ФСБ РФ задержала двух местных жителей, как утверждается, по подозрению в организации подрыва автомобиля "начальника УСИН по Херсонской области" Евгения Соболева.

На опубликованном видео силовики врываются в две квартиры и задерживают двух мужчин.

Напомним, о покушении на Соболева сообщалось 18 июня. Его автомобиль был поврежден закрепленной на дереве взрывчаткой. После взрыва Соболева госпитализировали с ранениями обеих ног.

После этого взрывом автомобиля в Херсоне был убит Дмитрий Савлученко - "глава управления семьи, молодежи и спорта" местной "администрации".

А выживший после взрыва авто исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Ковалев заявил о диверсии и намерении "остаться на своем округе в Херсоне".

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