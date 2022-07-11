Российские СМИ заявляют, что на назначенного россиянами "главу Херсонской области" Владимира Сальдо пытались совершить покушение.

Его машину планировали подорвать при помощи самодельной бомбы, которую, как утверждается, планировали положить на пути ее следования.

Но бомбу обнаружили и Сальдо выжил.

Публикуется фото якобы этой бомбы.

Напомним, на днях ФСБ заявила о задержании двух жителей Херсона по обвинению в подрыве авто местного чиновника-коллаборанта - "начальника УСИН по Херсонской области" Евгения Соболева.

О покушении на Соболева сообщалось 18 июня. Его автомобиль был поврежден закрепленной на дереве взрывчаткой. После взрыва Соболева госпитализировали с ранениями обеих ног.

После этого взрывом автомобиля в Херсоне был убит Дмитрий Савлученко - "глава управления семьи, молодежи и спорта" местной "администрации".

А выживший после взрыва авто исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Ковалев заявил о диверсии и намерении "остаться на своем округе в Херсоне".

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.