Глава Николаевской области Виталий Ким вслед за министром обороны заявил о команде президента Владимира Зеленского освобождать юг Украины.

"Ситуация такова, что команда президента была - освободить юг, что не может не радовать. Чем дальше, тем больше будет гореть в Херсоне складов БК и вражеских командных пунктов", - сказал Ким.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина собирает миллионную армию, чтобы отвоевать юг Украины, который имеет жизненно важное значение для экономики.

Напомним, вчера в Херсоне ВСУ нанесли удар по воинской части Росгвардии.

Накануне жителей Херсонской области призвали срочно выезжать с оккупированной территории, а если это невозможно - позаботиться об укрытии, еде и воде. Необходимость выезда объясняется взрывами складов с боеприпасами после прицельных ударов украинских войск.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.