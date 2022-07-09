В оккупированной Херсонской области официально пока освобождены только 3 населенных пункта, сообщает Центр стратегических коммуникаций при Минкульте.

Речь о селах Таврийское, Потемкино и Ивановка. Было много сообщений о других освобождениях на окраинах Херсона, но Генштаб ВСУ их не подтвердил.

Центр стратегических коммуникаций призывает не верить заявлениям вроде "ВСУ уже на окраинах Херсона" и тем более делать такие заявления. Это может стать помощью врагу и сорвать планы ВСУ, как было под Северодонецком.

Ранее глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал жителей Херсонской области срочно выезжать с оккупированной территории, а если это невозможно - позаботиться об укрытии, еде и воде. Необходимость выезда он объяснял взрывами складов с боеприпасами после прицельных ударов украинских войск.

Призывала жителей территорий Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем РФ, максимально быстро эвакуироваться и вице-премьер Ирина Верещук.

Война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.