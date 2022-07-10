Украина собирает миллионную армию, чтобы отвоевать юг страны.

Об этом заявил в интервью The Times министр обороны страны Алексей Резников.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России, сообщил The Times министр обороны страны", - пишет издание.

По словам Резникова, президент Владимир Зеленский приказал ВСУ отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", - заявил министр обороны.

Напомним, Минобороны планирует мобилизовать в украинскую армию сотни тысяч человек.

Ранее мы писали, что вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей территорий Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем РФ, максимально быстро эвакуироваться, чтобы не мешать ВСУ вести наступательные действия.