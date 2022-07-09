Президент Украины Владимир Зеленский в череде кадровых изменений уволил Геннадия Лагуту с должности губернатора Херсонской области.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

"Уволить Лагуту Геннадия Николаевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Кроме того, Зеленский подписал указ о том, что исполнять обязанности уволенного Лагуты временно будет Дмитрий Бутрий - депутат облсовета от "Слуги народа".

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