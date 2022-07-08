В Черноморске после приезда губернатора Одесской области два заместителя мэра города Василия Гуляева написали заявление на увольнение.

Об этом губернатор Максим Марченко сообщил в своем обращении.

По его словам, заявления были написаны "по результатам работы". На данный момент оба заместителя уже не выходят на работу, но окончательное решение по их увольнению примут депутаты горсовета.

Ранее мы писали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг слухи о планах по увольнению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Также "Страна" сообщала, что в Каменском после увольнения выбросилась из окна местная прокурор.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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