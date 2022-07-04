В Каменском Днепропетровской области прокурор выбросилась из окна через неделю после увольнения.

Об этом пишет региональное издание "Днепр оперативный".

Трагедия произошла 2 июля вечером на проспекте Надднепрянском. Тело погибшей под окнами многоэтажки обнаружили прохожие, они же вызвали на место происшествия полицию.

Как установило издание, покончила с собой прыжком из окна 38-летняя прокурор Каменской окружной прокуратуры Инна Гаврилина.

В 2021 году Гаврилину наградили нагрудным знаком городского главы "за значительный личный вклад в развитие правового государства, высокий профессионализм, добросовестный труд, направленный на укрепление законности, защиту конституционных прав и свобод граждан города Каменское и по случаю Дня города". По информации издания, 24 июня женщину уволили. Возможно, это и стало причиной суицида.

Сейчас мотивы поступка женщины устанавливает полиция.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Одессе 20-летняя девушка выпала с 11-го этажа жилого дома. По словам родственников погибшей, на ее теле были следы насилия, однако близкие опасались, что правоохранители спишут ее смерть на самоубийство.

Также мы сообщали, что в Киеве женщина выбросила из окна седьмого этажа маленького сына, двух домашних кошек и бросилась вслед за ними.