В Днепре шестилетний ребенок стоял у открытого окна квартиры, расположенной на шестом этаже и в любой момент мог упасть. Но спасатели ГСЧС предотвратили трагедию - они влезли в квартиру через балкон и пустили полицию.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в субботу, 5 февраля. В Службу спасения поступило сообщение о том, что на подоконнике в квартире жилого дома стоит ребенок и может упасть в любой момент. Шестилетний мальчик стоял у окна кухни, открывал его, выглядывал, снова закрывал. От падения его отделяла москитная сетка.

"Спасатели с помощью автолестницы, осторожно поднялись к мальчику, зашли в квартиру через балкон и предоставили доступ в дом работникам полиции. Мать ребенка находилась внутри дома, но крепко спала", - сказано в сообщении

Напомним, в Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже. Малышка выжила, но ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также "Страна" сообщала, что в Одессе из окна выпал и погиб трехлетний ребенок. Трагедия произошла в семье жителей Киева, которые приехали в Одессу вместе со своими детьми отдыхать.