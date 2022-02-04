В Черкассах 93-летняя бабушка выпала из окна третьего этажа. Спасатели сняли бабушку с козырька подъезда, на который она приземлилась.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям у себя на странице в Facebook.

По словам спасателей, это просто чудо, что старушка осталась жива. Ее, травмированную, сняли с козырька, на который она упала, зафиксировали на носилках и, через квартиру соседей, донесли до кареты скорой.

Ранее "Страна" рассказала, что в Луцке ребенок застрял в батарее, родителям не удалось самостоятельно его достать. Вызвали спасателей, которые освободили застрявшего в батарее мальчика. Спасателям удалось достать ребенка без применения механизированного оборудования.

Также мы писали, что в Ровенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, в результате аварии пострадал машинист. Мужчину освободили с помощью специальных инструментов, после чего медики сделали ему укол с обезболивающим и спасатели на носилках отнесли его в машину скорой помощи. В результате ДТП был поврежден прицеп грузовика и локомотив поезда, среди пассажиров пострадавших нет.