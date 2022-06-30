Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг слухи о планах по увольнению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Вопрос замены премьер-министра ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается. Денис Шмыгаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", - написал Арахамия.

По его словам, точечные ротации в Кабмине проходят на постоянной основе, и в случае кадровых изменений в правительстве о них сообщат.

Как писала "Страна", аналогичная информация обсуждалась и в отношении главы СБУ Ивана Баканова, которого президент Зеленский "хочет уволить" по данным издания Politico.

В Офисе президента опровергли информацию о планируемой отставке главы СБУ Баканова. Отдельно Зеленский добавил, что "давно бы его уволил, если б хотел".

Ранее Кабмин согласовал увольнение главы Черновицкой ОВА Сергея Осачука.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

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