Кабмин дал добро на увольнение черновицкого губернатора Сергея Осачука. Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram-канале.

"Согласовано увольнение Осачука Сергея Дмитриевича с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации", - написал он.

Также была уволена Елена Криворучко с должности главы агентства инфраструктурных проектов Украины.

Напомним, Черновицкий замгубернатора попался на махинациях с гуманитарными машинами скорой помощи из Италии

Как писала "Страна", в Черновицкой области мужчинам призывного возраста запретили выходить из дому без документов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.