Проживающих в Черновицкой области мужчин призывного возраста обязали постоянно носить при себе документы. Предусматривающий такое требование приказ подписал начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук.

"Во время действия военного положения граждане призывного возраста должны постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Также им нужно носить с собой удостоверение о прописке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного", - говорится в сообщении.

Также согласно приказу, военнослужащие должны предоставлять для проверки указанные документы по требованию сотрудников Нацполиции Украины, Нацгвардии Украины и Военной службы правопорядка.

Ранее "Страна" публиковала перечень документов, которые дают право на выезд из Украины мужчинам призывного возраста.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.