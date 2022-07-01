В пятницу, 1 июля, Верховная Рада назначил нового омбудсмена, вместо уволенной ранее Людмилы Денисовой.

После часового обсуждения депутаты поддержали кандидатуру Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. За - 250 голосов.

Кто такой Дмитрий Лубинец

Он родом из Волновахи Донецкой области. Был депутатом Волновахского горсовета в 2010-2014 годах от партии Яценюка Фронт перемен.

По округу в Волновахе избрался депутатом Рады от Блока Петра Порошенко в 2014 году и как самовыдвиженец в 2019 году.

В нынешней Раде входил в группу За будущее и возглавлял парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

В Раде нынешнего созыва считался одним из ключевых людей экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Но в последнее время установил прямую коммуникацию с Офисом президента и лично с Зеленским.

Это, по данным "Страны", и повлияло на то, что его выдвинули на пост омбудсмена.

Кроме того, сыграли немалую роль и два других фактора:

1. Лубинец из Волновахи, которая сейчас находится под контролем "ДНР", а тема нарушений прав человека на захваченных территориях будет одной из основных в работе омбудсмена.

2. С назначением Лубинца на новый пост освобождается важная должность главы Комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Теперь эту позицию скорее всего займёт представитель "слуг народа".

Напомним, что ранее Верховная Рада уволила омбудсмена Людмилу Денисову в конце мая. Перед этим "Слуги народа" озвучили несколько претензий к омбудсмену. Главных было три - концентрация" медийной работы Людмилы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений в извращенной форме" и "изнасилованиях детей", в совершении которых обвинялись российские солдаты, но которые Денисова не могла подтвердить доказательствами. Самоустранение от вопросов организации гуманитарных коридоров и обмена пленными. А также, что много времени после 24 февраля чиновница проводила за границей.

Сама Денисова назвала свое увольнение незаконным и заявила, что обжалует его в суде.

Позже разгорелся еще один скандал, после выхода расследования "Украинской правды", где говорилось, что Денисова придумывала истории об изнасилованиях детей.