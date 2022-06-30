"Слуги народа" предлагают на должность омбудсмена народного депутата из своей фракции Дмитрия Лубинца.

Такое решение принято на сегодняшнем заседании фракции, сообщает ее пресс-секретарь Юлия Палийчук в своем Телеграм-канале.

Лубинец должен заменить Людмилу Денисову, уволенную с этой должности 31 мая.

На данный момент Лубинец занимает должность председателя Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений.

Голосование пройдет на ближайшем заседании парламента, пишет Палийчук.

Ранее "Страна" рассказывала, что Денисова выдумывала жуткие истории об изнасиловании российскими военными детей "ради победы для Украины". Никто не смог найти подтверждения историй, которые рассказывала Денисова, даже когда эти истории имели подробности, которые могли помочь в поиске жертв. Никаких доказательств того, что эти жертвы вообще существовали, омбудсмен предоставить не смогла. Что и стало причиной ее увольнения.

Между тем Денисова заявила, что обжалует в суде свое увольнение. Денисова считает, что ее уволили с нарушением Конституции.