В результате сегодняшних ракетных ударов по Одесской области повреждены объекты инфраструктуры, есть раненые. Об этом в своем обращении к одесситам заявил губернатор области Максим Марченко.

Также он намекнул на то, что на юге Украины могут возобновиться более масштабные боевые действия.

По его словам, сейчас появляется информация о боевых действиях на определенных территориях. Но информацию о них нельзя публиковать день в день, чтобы не поставить под угрозу ВСУ и не помешать планам военных, объяснил Марченко.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.