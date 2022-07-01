В пятницу, 1 июля, кроме выступлений главы Еврокомиссии и президента Владимира Зеленского, в Верховной Раде состоялись несколько голосований.

Об этом сообщает нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

Парламент проголосовал за следующие проекты законов:

№7503 - предоставление начальникам Кременской и Рубежанской городских военных администраций Северодонецкого района Луганской области дополнительных полномочий. Законопроект приняли в целом (281 голос).

№5552-1 - регулирование защиты личных неимущественных и имущественных прав субъектов авторского права и смежных прав. Проголосовали в первом чтении (276 голосов).

№6244 - освобождение от обязательного составления и представления консолидированной финансовой отчетности малых и средних групп предприятий. Проголосовали в первом чтении (275 голосов).

№6478 - урегулирование централизованного и нецентрализованного водоотводов. Законопроект принят в первом чтении (272 голоса)

№7404 - возможности проведения судебного заседания по делам об административных правонарушениях в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств. Принят в первом чтении (246 голосов)

№7426 - упрощение бюджетных процедур в условиях военного положения для принятия управленческих решений органами местного самоуправления. Принят в целом. (270 голосов)

№7310 - введение упрощенного порядка установления фактов рождения или смерти лица в пределах территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение. Принят в целом (264 голоса). Принятие этого закона значит, что теперь заявление об установлении факта рождения или смерти человека в пределах территории, где действует военное или чрезвычайное положение, может быть передано родителями, родственниками, или их представителями ребенка в любой суд Украины, независимо от места жительства заявителя. Суд будет рассматривать подобные дела безотлагательно.

№7315 - возможность дополнительного уведомления участников судебного процесса о рассмотрении дела с использованием "Дии" и ведении собрания судей дистанционно в режиме видеоконференции. Принят в первом чтении (230 голосов).

№5108 - осовременивание сбора статистической информации и установление периодичности проведения Всеукраинской переписи населения не реже 1 раза в 10 лет. Принят в первом чтении (249 голосов)

№5886 - новый закон о государственной статистике. Принят в первом чтении (260 голосов).

№7491 - образование Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам международного гуманитарного и международного уголовного права в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (277 голосов)

№7251 – порядок упрощенной процедуры расторжения трудового договора во время военного положения. Принят за основу. Ранее мы писали, что фактически речь идет о "простых увольнениях" во время войны. К примеру, работодатель получит возможность увольнять людей по такой причине как невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий.

Еще один пункт законопроекта - разрыв трудового договора из-за отсутствия человека на рабочем месте больше 4 месяцев, что позволит компаниям уволить сотрудников, которые в войну стали вынужденными переселенцами или уехали в Европу.

Также парламент сегодня ратифицировал несколько международных соглашений и внес в законодательство евроинтеграционные изменения.