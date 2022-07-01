1 июля в Верховной Раде, где выступала глава Еврокомиссии, слово взял и президент Владимир Зеленский. Он говорил о членстве в ЕС, экспорте украинской электрики в Европу, а также цифровом и таможенном безвизе.

Владимир Зеленский заявил, что членство в ЕС – это не только геополитика, но это конкретные преимущества, которые приносят пользу каждому человеку и каждой компании.

"Только за последнее время сделан транспортный безвиз, авиационный безвиз. Мы получили максимально открытый доступ к европейскому рынку – без пошлин и квот. Мы присоединились к общей европейской энергетической сети и теперь можем экспортировать электричество в страны Европейского Союза. Это революционные решения для нашей экономики и нашего государства. На очереди – таможенный безвиз, цифровой безвиз, то есть присоединение Украины к программе "Цифровая Европа". Мы должны значительно ускорить работу над "промышленным безвизом". И, конечно, нужно достичь решения об отмене платы за роуминг между Украиной и странами Евросоюза на постоянной основе" - заявил Зеленский.

Он добавил, что соглашение про ассоциацию между Украиной и ЕС реализовано на 63% и депутатам предстоит еще разработать и принять десятки законопроектов. Но даже если то или иное решение не "соберет аплодисментов", то альтернативы нет.

"Сегодня мы подписываем совместное заявление, которое является сигналом единства всех ветвей власти и свидетельством нашей решимости в достижении стратегической цели Украины, а именно полноценного членства в Европейском Союзе" - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что "путь к членству не должен занимать годы, десятилетия".

"Мы должны преодолевать этот путь быстро. По возможности это зависит от нас. Сделать нашу часть работы мы должны идеально, чтобы дать возможность нашим друзьям в Европейском Союзе так же быстро, так же консолидированно принять для нас еще одно историческое решение" - сказал президент.

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