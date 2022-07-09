Зеленский уволил послов Украины в Индии, Чехии, Венгрии и Норвегии
Президент Владимир Зеленский, кроме увольнения Андрея Мельника с должности посла Украины в ФРГ, подписал указы об увольнении ряда дипломатических представителей Украины в других странах.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента Украины.
Указами Владимира Зеленского своих должностей лишились:
- посол Украины в Венгрии Любовь Непоп;
- посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк;
- посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос;
- Игорь Полиха, посол Украины в Индии, Непале, Бангладеш, Шри-Ланке и Мальдивах.
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