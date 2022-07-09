Президент Владимир Зеленский, кроме увольнения Андрея Мельника с должности посла Украины в ФРГ, подписал указы об увольнении ряда дипломатических представителей Украины в других странах.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента Украины.

Указами Владимира Зеленского своих должностей лишились:

посол Украины в Венгрии Любовь Непоп;

посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк;

посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос;

Игорь Полиха, посол Украины в Индии, Непале, Бангладеш, Шри-Ланке и Мальдивах.

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