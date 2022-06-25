Зеленский уволил послов в Грузии, Словакии, Португалии и других странах
Президент Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в украинских посольствах. Сразу несколько послов было уволено, а несколько назначено.
Соответствующие указы появились на сайте президента.
Уволены были:
- посол в Грузии Игорь Долгов;
- посол в Словакии Юрий Мушка;
- посол в Португалии Инна Огнивец;
- посол в Иране Сергей Бурдиляка;
- посол в Ливане Игорь Осташ;
В то же время Зеленский назначил:
- Василия Мирошниченка, который был послом в Австралии, еще и послом в Новой Зеландии по совместительству;
- Валерия Евдокимова послом в Таджикистане.
Напомним, что в марте Зеленский заявлял, что будет увольнять послов за плохую работу по борьбе с Россией. Первыми стали диппредставители в Грузии и Марокко.
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