Президент Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в украинских посольствах. Сразу несколько послов было уволено, а несколько назначено.

Соответствующие указы появились на сайте президента.

Уволены были:

посол в Грузии Игорь Долгов;

посол в Словакии Юрий Мушка;

посол в Португалии Инна Огнивец;

посол в Иране Сергей Бурдиляка;

посол в Ливане Игорь Осташ;

В то же время Зеленский назначил:

Василия Мирошниченка, который был послом в Австралии, еще и послом в Новой Зеландии по совместительству;

Валерия Евдокимова послом в Таджикистане.

Напомним, что в марте Зеленский заявлял, что будет увольнять послов за плохую работу по борьбе с Россией. Первыми стали диппредставители в Грузии и Марокко.

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