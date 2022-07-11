Российская армия готовится к уличным боям в Херсоне. Если ВСУ их удастся выбить из города, они пойдут на левобережную часть Днепра.

Об этом заявил советник главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Сергей Хлань в эфире национального телемарафона.

"Последние дни я слышу эти тревожные сигналы об усилении точек для уличных боев. А это большая опасность для гражданских. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя, и они пойдут на левобережную часть Днепра. Но надо быть готовым ко всему", - заявил Хлань.

Ранее сообщалось, что жителей Херсонской области призывают срочно выезжать с оккупированной территории или позаботиться об укрытии.

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Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.