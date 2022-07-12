Осенью в ЕС представят директиву, которая позволит конфисковывать активы российских компаний в случае обхода антироссийских санкций.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

По его словам, директива "позволит запускать в странах ЕС судебные процедуры, которые обеспечат конфискацию активов, которые можно будет передать в фонд поддержки восстановления Украины".

Он также заявил, что Евросоюз к настоящему времени заморозил 13,8 миллиарда евро, принадлежащих российским олигархам.

Ранее мы писали, что Британия намерена конфисковать российские активы и передать их Украине. В настоящее время Лондон может заморозить российские активы в соответствии с законом об экономических преступлениях на 56 дней и затем продлить заморозку еще на столько же. В этот период владелец актива не может получать какую-либо выгоду от него.

А вот Швейцария выступила против конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против этого плана, заявив, что защита прав собственности имеет основополагающее значение для либеральной демократии.