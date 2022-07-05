Планы Украины конфисковать замороженные российские активы на сумму до 500 миллиардов долларов для финансирования восстановления страны встретили решительное сопротивление со стороны Швейцарии, которая принимает у себя международную двухдневную конференцию по восстановлению Украины.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против этого плана, заявив, что защита прав собственности имеет основополагающее значение для либеральной демократии. На заключительной пресс-конференции он подчеркнул серьезные опасения некоторых лидеров в отношении того, что предложения о конфискации российских активов создадут опасный прецедент и требуют конкретного юридического обоснования.

"Право собственности - это основное право, право человека. Вы должны обеспечить защиту граждан от власти государства. Это то, что мы называем либеральной демократией", - сказал он в Лугано.

Между тем идея конфисковать замороженные российские активы получила на конференции принципиальное одобрение министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Ранее "Страна" сообщала, что создан план восстановления Украины на 750 миллиардов долларов.