В Европе предложили создать платформу восстановления Украины. На него понадобится 750 млрд долларов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов. При этом украинские власти рассчитывают, что главным источником станут конфискованные активы России.
Об этом глава Кабмина сказал во время видеообращения на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано.
"Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов? Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы РФ и российских олигархов. Замороженные активы РФ по разным оценкам составляют от 300 до 500 миллиардов долларов. Часть стран уже начали процесс не просто заморозки, а и конфискации этих активов", - сказал премьер-министр.
Украинское правительство перечислило ключевые позиции плана на 750 миллиардов долларов:
- Восстановление жилья и инфраструктуры регионов - $150-250 млрд;
- энергонезависимость и "зелёный" курс - $130 млрд;
- конкурентный доступ к капиталам - $75 млрд;
- обеспечение макрофинансовой стабильности - $60-80 млрд;
- укрепление безопасности и обороны - $50 млрд;
- развитие культуры и спорта - $20 млрд;
- чистая и защищенная среда - $20 млрд;
- улучшение бизнес-среды - $5 млрд;
- развитие системы образования - $5 млрд;
- модернизация системы здравоохранения – $5 млрд;
- перезапуск САП, НАБУ, корпоратизация госпредприятий - $0,1 млрд;
- цифровизация государства - $0,1 млрд.
Также сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала создание платформы ЕС по восстановлению Украины. Об этом она сказала в Лугано.
По ее словам, правительству Украины уже предложили создание такой платформы, которая собрала бы вместе всех партнеров. Отдельную конференцию по этому вопросу собираются организовать осенью или зимой.
Напомним, что в ЕС предлагают привлечь 100 млрд евро на восстановление Украины по схеме времен пандемии Covid-19.
Также мы писали, что Британия намерена конфисковать российские активы и передать их Украине.