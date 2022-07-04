Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов. При этом украинские власти рассчитывают, что главным источником станут конфискованные активы России.

Об этом глава Кабмина сказал во время видеообращения на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано.

"Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов? Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы РФ и российских олигархов. Замороженные активы РФ по разным оценкам составляют от 300 до 500 миллиардов долларов. Часть стран уже начали процесс не просто заморозки, а и конфискации этих активов", - сказал премьер-министр.

Украинское правительство перечислило ключевые позиции плана на 750 миллиардов долларов:

Восстановление жилья и инфраструктуры регионов - $150-250 млрд;

энергонезависимость и "зелёный" курс - $130 млрд;

конкурентный доступ к капиталам - $75 млрд;

обеспечение макрофинансовой стабильности - $60-80 млрд;

укрепление безопасности и обороны - $50 млрд;

развитие культуры и спорта - $20 млрд;

чистая и защищенная среда - $20 млрд;

улучшение бизнес-среды - $5 млрд;

развитие системы образования - $5 млрд;

модернизация системы здравоохранения – $5 млрд;

перезапуск САП, НАБУ, корпоратизация госпредприятий - $0,1 млрд;

цифровизация государства - $0,1 млрд.

Также сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала создание платформы ЕС по восстановлению Украины. Об этом она сказала в Лугано.

По ее словам, правительству Украины уже предложили создание такой платформы, которая собрала бы вместе всех партнеров. Отдельную конференцию по этому вопросу собираются организовать осенью или зимой.

Напомним, что в ЕС предлагают привлечь 100 млрд евро на восстановление Украины по схеме времен пандемии Covid-19.

Также мы писали, что Британия намерена конфисковать российские активы и передать их Украине.