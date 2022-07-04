Европейский инвестиционный банк предлагает структуру финансирования, которая ранее использовалась во время пандемии Covid-19, для восстановления Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении агентства.

Обсуждается объем инвестиций в 100 миллиардов евро (104,3 миллиарда долларов).

Документом предлагается создать трастовый фонд ЕС-Украина. Он будет стремиться получить первоначальные взносы в размере 20 миллиардов евро от стран ЕС в виде грантов, займов и гарантий.

Предложение ЕИБ должно быть обнародовано сегодня, в первый день международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии.

Напомним, ранее в Евросоюзе пообещали Украине увеличение военной и финансовой поддержки.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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