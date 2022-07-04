В ЕС предлагают привлечь 100 млрд евро на восстановление Украины по схеме времен пандемии Covid-19
Европейский инвестиционный банк предлагает структуру финансирования, которая ранее использовалась во время пандемии Covid-19, для восстановления Украины.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении агентства.
Обсуждается объем инвестиций в 100 миллиардов евро (104,3 миллиарда долларов).
Документом предлагается создать трастовый фонд ЕС-Украина. Он будет стремиться получить первоначальные взносы в размере 20 миллиардов евро от стран ЕС в виде грантов, займов и гарантий.
Предложение ЕИБ должно быть обнародовано сегодня, в первый день международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии.
Напомним, ранее в Евросоюзе пообещали Украине увеличение военной и финансовой поддержки.
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