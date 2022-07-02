Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно встретилась с Джилл Байден, примет участие в Конференции по восстановлению Украины. Она состоится на следующей неделе в швейцарском городе Лугано (кантон Тичино). Жена Президента с помощью видеосвязи откроет панель, посвященную социальному обновлению страны.

Об этом сообщают в офисе президента.

"Когда говорим об восстановлении, то это не только и не столько о сооружениях. Недостаточно механически восстановить города нужно помочь восстановиться людям. Ибо они – центр и смысл всего. Они и есть страна. Поэтому восстановление – это, прежде всего, восстановление физических и душевных сил украинцев, с которыми мы точно построим новую жизнь", - отметила Елена Зеленская в интервью изданию Le Temps.

Она добавила, что каждый украинский ребенок, где бы он ни был, должен чувствовать тесную связь со своей страной через язык и культуру: "За рубежом находятся почти 6 миллионов наших людей, в том числе миллионы детей. Большинство не смогло взять в "тревожный чемоданчик" книги на родном языке. Поэтому мы продолжаем реализовывать проект "Книги без границ". Пока издали более 100 тысяч книг в 12 странах Европы, и мамы уже читают их детям перед сном".

Кроме того, Елена Зеленская сообщила о возобновлении работы над проектом украиноязычных аудиогидов в музеях Европы, поскольку на это есть запрос от наших граждан, которые хотят ближе познакомиться с культурой приютивших их стран и шедеврами мирового искусства.

Ранее "Страна" писала, что фото Елены Зеленской разместили на обложке Guardian Saturday. Она поговорила с журналистами издания о жизни своей семьи в нынешних условиях и приняла участие в фотосессии.

Также мы рассказывали, что Шольц заявил о необходимости плана Маршалла для восстановления Украины.