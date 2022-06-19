Фото Елены Зеленской, жены президента Украины Владимира Зеленского, разместили на обложке Guardian Saturday.

Зеленская поговорила с журналистами издания о жизни своей семьи в нынешних условиях и приняла участие в фотосессии.

Издание пишет, что интервью с Зеленской и фотосъемка проходили в строгой секретности, с обысками и с обязательным присутствием охраны. Съемка проходила в помещениях Офиса президента.

На одной из фотографий мелькнул Зеленский - как будто случайно. На другой в кадре оказался охранник.

Напомним, еще в апреле Елена Зеленская рассказала, что ей и детям президента Украины Владимира Зеленского запретили остаться с ним в помещениях Офиса президента. На тот момент президент контактировал с семьей только по телефону. Она также заявила, что не верила во вторжение до последней минуты. По ее словам, в день перед вторжением в семье занимались обычными делами, но были напряжены, ведь повсюду "было много разговоров о возможном вторжении".

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.