Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала проведение осенью международной конференции с мировыми экспертами, посвященную восстановлению Украины.

Об этом она заявила 4 июля во время выступления на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано. Краткую выжимку из выступления чиновница опубликовала в Твиттере.

"Восстановление Украины - задача поколений. Мы также должны привлекать внешние советы от самых ярких умов и ведущих мировых экспертов по реконструкции", - отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что конференция будет организована вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По ее словам, Европа уже предложила украинскому правительству платформу для управления реконструкцией, объединяющую всех партнеров. Руководить платформой будет Украина. Задача платформы - формировать стратегические ориентиры и приоритеты. В центре ее внимания будет ориентированная на будущее реконструкция, встроенная в эффективное управление.

Ранее "Страна" писала, что в том же Лугано глава британского МИД Лиз Трасс сказала, что Великобритания хочет конфисковать активы россиян на своей территории, чтобы впоследствии передать их Украине.

Между тем война обходится Украине в пять миллиардов долларов в месяц.