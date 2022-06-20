В Германии впервые конфисковали недвижимость у гражданина России, который попал в санкционный список. Им стал депутат Госдумы РФ, чье имя не называется.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на мюнхенскую прокуратуру.

Правоохранители конфисковали три квартиры и банковский счет, на который поступали ежемесячные арендные платежи на сумму около 3500 евро.

Речь идет о неназванном депутате Госдумы РФ и его супруге, которая зарегистрирована в Мюнхене. Он попал под санкции, потому что голосовал за признание независимости "ЛДНР".

"Обвиняемые Л. и К. являются совладельцами двух квартир в Мюнхене и даже после наложенных на обвиняемого Л. санкций продолжали получать доход от сдачи квартир в аренду в нарушение санкций. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая К. также получала постоянный доход от сдачи в аренду третьей квартиры в Мюнхене. Она является единственным владельцем этого имущества", - говорится в сообщении.

В прокуратуре заявляют, что на нее как на супругу тоже распространяются санкции, хотя не были введены против нее лично, поэтому они оба подозреваются в совершении уголовных нарушений закона о внешней торговле и платежах.

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