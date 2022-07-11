Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций в отношении России в ближайшие недели.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Ранее уже сообщалось, что этот пакет может включать ограничения на импорт золота, меры по исправлению предыдущих санкций и дополнительные списки физических и юридических лиц.

Обсуждения механизмов ограничения цен на нефть продолжаются и вряд ли будут реализованы в ближайшем будущем, сообщают источники агентства.

По их информации, некоторые государства-члены Евросоюза настаивают на том, чтобы расширить санкции блока по газу, но у подавляющего большинства стран нет желания идти на это.

Ранее "Страна" писала, что Канада ввела персональные санкции против патриарха Кирилла, ведущей "Первого канала" Екатерины Андреевой, спикера Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой и других граждан России. Также введен запрет на импорт российского золота.

Также мы рассказывали, что Литва расширила список товаров, запрещенных к транзиту в Калининградскую область Российской Федерации.