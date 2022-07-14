Евросоюз рассматривает снятие санкций с ряда россиян, на которых их наложили из-за войны в Украине. Юристы ЕС полагают, что меры в отношении них были введены на "слабых основаниях".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще около 10 обратились напрямую с просьбой об исключении из ЕС.

Они не уточнили количество ошибок, обнаруженных юристами ЕС, или имена причастных к этому людей.

"Тем не менее, новые оценки будут касаться небольшой доли целевых лиц. С начала войны в феврале ЕС подверг санкциям сотни людей, в том числе десятки магнатов, бизнесменов, политиков и военных", - пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что попавший под санкции миллиардер Роман Абрамович нанял американскую юридическую фирму для борьбы за свои интересы.

Тем временем ЕС сделал исключение из санкций для турбины, необходимой для ремонта "Северного потока".

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.