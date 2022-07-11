Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах Канады после решения Оттавы вернуть Германии турбину для "Северного потока".

Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины.

В дипломатическом ведомстве объяснили, что такое решение подрывает евроатлантическое единство в вопросе применения санкций.

Напомним, 8 июля Канада подтвердила Германии, что разблокирует поставки турбины немецкой компании Siemens, необходимой для работы "Северного потока - 1", сделав исключение из санкций. Такое решение было принято после того как Германия официально попросила Канаду одобрить снятие санкций и разблокировать турбину, из-за которой якобы была остановлена прокачка по нитям "Северного потока".

После этого глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон раскритиковал передачу Канадой турбины для "Северного потока", поскольку это является очень плохим прецедентом исключения из санкций.

Кроме того, министерство энергетики и министерство иностранных дел Украины призвали Канаду отменить принятое решение вернуть в Германию отремонтированные компанией Siemens Canada турбины для "Северного потока". Украинские министерства заявили, что считают канадско-германскую договоренность адаптацией санкционного режима под "прихоти России", что лишь укрепит ее ощущение собственной безнаказанности.

В то же время США поддержали Канаду в решении прислать ФРГ турбину для "Северного потока", выведя ее таким образом из под действия антироссийских санкций.