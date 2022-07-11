Как и анонсировалось, газопровод "Северный поток-1" сегодня утром остановился на плановое обслуживание, которое по графику должно продлиться до утра 21 июля.

Об этом сообщили в "Газпроме" и Федеральном сетевом агентстве Германии.

Перед выходом на ремонт компания снизила транзит по трубопроводу до 40% от пропускной способности.

Тем временем США поддержали решение Канады предоставить ФРГ отремонтированную турбину, необходимую для "Северного потока", выведя ее таким образом из под действия антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

Телеграм-канал "Политика Страны" делает вывод, что таким образом нынешняя администрация Джо Байдена ещё раз продемонстрировала, что им очень важны отношения с Германией, ради которых даже из антироссийских санкций можно делать исключения.

Ранее в Минэнерго и МИД Украины призвали Канаду не возвращать Германии турбину для "Северного потока".

Ранее немецкие СМИ писали, что в Германии ожидают удара по промышленности из-за грядущего прекращения поставок газа из РФ.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.