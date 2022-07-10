Решение Канады вернуть турбину "Газпрому" для обеспечения работы "Северного потока" - это очень плохой прецедент исключения из санкций.

Об этом пишет у себя в Facebook глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и дальше сокращать поставки в Европу.

Между тем, даже без этой турбины есть возможность значительно увеличить транзит: полностью не используется маршрут через Польшу и через Украину, где "Газпром" использует только 40% от забронированных и оплаченных мощностей, заявил Макогон.

В середине июня российская компания "Газпром" заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток - 1" на 40%. По словам россиян, причина этого - в "несвоевременном проведении ремонтных работ компанией Siemens". Позже в РФ заявили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофе для Германии".

Как следствие, в июле Германия официально попросила Канаду одобрить снятие санкций и разблокировать турбину, из-за которой якобы была остановлена прокачка по нитям "Северного потока".

Позже, как пишет Reuters, Канада подтвердила Германии, что разблокирует поставки турбины немецкой компании Siemens, необходимой для работы "Северного потока - 1", сделав исключение из санкций.