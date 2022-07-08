Канада направит в Украину 39 бронированных боевых машин огневой поддержки производства General Dynamics этим летом, заявила министр обороны Канады Анита Ананд, передает Reuters.

Бронемашины изготовлены на заводе General Dynamics в Лондоне, Онтарио.

Техника может использоваться в качестве санитарных, ремонтно-эвакуационных машин и для перевозки войск.

О каком конкретно броневике идет речь, пока неизвестно. General Dynamics производит несколько видов легких тактических и колесных бронемашин, в том числе PIRANHA, PANDUR, EAGLE и DURO.

Передача партии новой бронетехники является частью военной поддержки Украине в размере 500 миллионов канадских долларов, предусмотренной в бюджете Канады еще в апреле.

Ранее "Страна" писала, что, по заявлению Владимира Зеленского, Украина уже не ждет от Запада самолеты, но рассчитывает получить системы противовоздушной обороны.

Также мы рассказывали, что канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал новые военные поставки Украине по принципу "кругового обмена", когда страны Восточной Европы отдадут Киеву оставшееся у них советское оружие, а взамен получат от ФРГ современное.