Немецкая промышленность чрезвычайно озабочена ввиду возможного прекращения поставок российского газа. Об этом говорится в статье немецкого издания Bild. "Завтра Путин закроет газовый кран... Но откроет ли он его снова?" - говорится в статье.



Под удар попадут прежде всего химическая и фармакологическая отрасли. По информации Союза химической индустрии, они потребляют 15% общего объема этого энергоносителя. Президент союза Кристиан Кулльман заявил, что цены на газ сейчас "баснословны".



Управляющий директор союза Вольфганг Гросе-Энтруп сообщил: "Мы готовимся к уменьшению или прекращению импорта газа". Предприятия на юге и юго-востоке Германии пострадают ввиду системы газопроводов больше всего.



Представитель концерна Thyssen-Krupp разъяснил, что возможность экономить газ существует "лишь в весьма небольшом объёме", угрожает остановка производства.

Ранее мы также писали, что Германия ограничивает подачу горячей воды, приглушает уличное освещение и закрывает бассейны на фоне дефицита энергоресурсов. На фоне ограничений поставок из РФ в Германии масштабный скачок цен на газ, который погрузил страну в худший энергетический кризис с 70-х годов прошлого века.

Также "Страна" сообщала, что в Германии опасаются, что приостановка "Северного потока" на 10 дней для ремонта станет бессрочной "по политическим мотивам", поэтому власти призывают немцев экономить энергию.