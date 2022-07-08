Германия ограничивает подачу горячей воды, приглушает уличное освещение и закрывает бассейны на фоне дефицита энергоресурсов, пишет газета Financial Times.

На фоне ограничений поставок из РФ в Германии масштабный скачок цен на газ, который погрузил страну в худший энергетический кризис с 70-х годов прошлого века.

"Ситуация более чем драматичная", - заявил глава Федерации германских жилищных предприятий Аксель Гедашко.

Власти ФРГ ожидают, что на фоне продолжения российско-украинской войны дефицит энергоресурсов может усилиться.

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек привал готовиться к тому, что ситуация станет критической.

"Ситуация на рынке газа напряженная, и, к сожалению, мы не можем гарантировать, что она не усугубится", - сказал он.

Крупнейшая в стране компания сферы жилой недвижимости Vonovia SE сообщила, что будет снижать температуру в домах до 17 градусов в период между 11 вечера и 6 утра, чтобы сэкономить на отоплении до 8%.

Ранее "Страна" писала, что в Германии опасаются, что приостановка "Северного потока" на 10 дней для ремонта станет бессрочной "по политическим мотивам", поэтому власти призывают немцев экономить энергию.

Например, европейцам предлагают заменить старую бытовую технику на новую энергосберегающую, чтобы экономить энергию.

Также мы рассказывали, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что на фоне необходимости экономить энергию он стал меньше принимать душ.