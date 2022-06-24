Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что на фоне необходимости экономить энергию он стал меньше принимать душ.

Об этом он сообщил в интервью изданию Der Spiegel.

"Я придерживаюсь того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа", - отметил Хабек.

Кроме того, глава Минэкономики ФРГ подчеркнул, что возвращается домой поздно, встает в шесть утра и уходит с работы в семь.

"Зимой вообще не надо топить. Это действительно что-то другое для людей, работающих удаленно, пенсионеров с маленькими пенсиями, семей", - констатировал он.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя рекомендацию для всех жителей ФРГ сократить время принятия душа, заявил следующее: "Я думаю, что министр хотел высказаться по этому вопросу только от своего имени, а не указывать другим, что делать".

Ранее "Страна" писала, что правительство Германии ищет дальнейшие пути экономии газа к зимнему периоду и заполнения подземных газохранилищ и предполагает это сделать в том числе за счет более активного использования угольных электростанций.

Также мы сообщали, что в Евросоюзе разработали меры экстренной экономии газа на случай прекращения Россией поставок в этом году.