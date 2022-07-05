Обозреватель Bloomberg Ксавьер Блас призывает отказаться от старой бытовой техники из-за проблем с энергоносителями и газом.

Об этом он заявил в подкасте, посвященном проблеме з газом.

"Ваш старый холодильник - друг Владимира Путина. Выбросьте его!", - сказал Блас.

Он заявил, что "лучшая энергия та, которую мы не потребляем", и сообщает, что в Брюсселе обсуждается идея платить некоторым компаниям за то, чтобы они значительно замедляли работу своих заводов или даже останавливали их, чем помогали экономить энергию.

"Экономия электроэнергии равна экономии природного газа, потому что значительная часть электроэнергии в Европе вырабатывается за счет сжигания импортируемого из России газа", - рассуждает он.

Но помимо компаний, государства могут стимулировать отказываться от устаревшей энергозатратной техники и физических лиц. Выкуп у населения устаревшей техники не только снизит энергопотребление, но и подстегнет производителей к производству, считает он.

Напомним, сегодня сообщалось, что немецкие энергокомпании могут стать банкротами на фоне подорожания энергоносителей. В свою очередь, правительство Германии уже готовится входить в их собственность. В ФРГ подготовили проект закона, который позволяет властям выкупать доли в компаниях, пострадавших из-за стремительного подорожания газа.

Также сообщалось, что Еврокомиссия готовит план борьбы с газовыми потрясениями.