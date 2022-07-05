Немецкие энергокомпании могут стать банкротами на фоне подорожания энергоносителей. И правительство Германии уже готовится входить в их собственность. Подготовлен проект закона, который позволяет властям выкупать доли в компаниях, пострадавших из-за стремительного подорожания газа.

Об этом пишет Financial Times.

Закон, который может быть принят уже на этой неделе, откроет путь к спасению Uniper, крупнейшего импортера российского газа. Пакет помощи Uniper составит около 9 миллиардов евро.

Цель спасения Uniper - избежать повторения ситуации 2008 года, когда крах американского банка Lehman Brothers прокатился по всему финансовому рынку и вызвал глобальный кризис.

Ранее сообщалось, что немцев призывают экономить энергию из-за опасений, что РФ полностью перекроет газ Германии.

Также мы писали, что в случае остановки поставок российского газа собственных запасов Германии хватит на 1-2 месяца.

Вместе с тем, Шольц призвал немцев быть готовыми к масштабному подорожанию из-за войны в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

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