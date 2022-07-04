Сложная экономическая ситуация, высокая инфляция и стоимость энергии, дефицит товаров из-за сбоев в цепочках товаров – такую перспективу нарисовал немцам канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями профсоюзов и промышленных объединений.

Канцлер призвал немцев настроиться на то, что подобная ситуация в ближайшее время не изменится.

По его словам, происходящие в Украине события являются "переломным моментом", которые "изменили все".

"Мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация не изменится в обозримом будущем", — сказал Шольц и добавил, что мир сталкивается с историческим вызовом, передают российские СМИ.

При этом Шольц уверен, что ФРГ сможет справиться с этим кризисом, потому что власти страны уже выделили на эти цели 30 млрд евро в текущем году.

"Федеральное правительство уже представило два обширных пакета (помощи - Ред.), чтобы заметно облегчить гражданам финансовое бремя", — отметил Шольц и обратил внимание, что на эти цели

Ранее сообщалось, что в Германии ведутся дискуссии о восстановлении воинской обязанности.

Ранее цанцлер Шольц со смехом ушел от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Украине.

Также Шольц заявил о необходимости плана Маршалла для Украины и заявил, что "восстановление будет задачей поколений".

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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