В немецком Дрездене 600 жителей местного жилищного кооператива получают горячую воду по расписанию - с 5 утра до 10 вечера, а ночью ее отключают в рамках "мероприятий по энергосбережению", которые проходят на фоне сокращения поставок голубого топлива из России.

Немецкий Bild, описывая эту историю, вынес в заголовок фразу одного из пожилых жильцов - "так плохо было только после Второй мировой".

"После окончания Второй мировой войны люди искали картошку на полях и умывались холодной водой", - проводит параллели с прошлым немецкое издание.

В правлении кооператива объясняют меры экономии подготовкой к тому, что у кооператива может не хватить в следующем году средств на оплату тепла.

Ранее "Страна" писала, что в Германии опасаются, что приостановка "Северного потока" на 10 дней для ремонта станет бессрочной "по политическим мотивам", поэтому власти призывают немцев экономить энергию.

Например, европейцам предлагают заменить старую бытовую технику на новую энергосберегающую, чтобы экономить энергию.

Также мы рассказывали, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что на фоне необходимости экономить энергию он стал меньше принимать душ.